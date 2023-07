Regenachtige en kleurrijke negentiende Amersfoort Pride: 'Jongeren moeten het verder brengen'

Bakker is het met haar eens, al ziet hij dat de weg naar volledige acceptatie er nog steeds eentje met vele hobbels is. "Vorig jaar hadden we een vlaggenactie waarbij allemaal ondernemers een regenboogvlag kregen. Een aantal daarvan werd gestolen of kapotgemaakt. Tsja, daaruit blijkt dat volledige acceptatie nog steeds niet bereikt is."