Hierom wil boer Tim zijn koeien tussen de bomen laten grazen

Vroeger was het heel normaal om verschillende activiteiten op de boerderij te combineren, zegt Kruisheer van de NMU. “Gelukkig zien wij ook boeren die de diversiteit in productie terug willen brengen. Wij denken dat agroforestry daar een mooie rol in kan spelen.” Daarom worden nu geïnteresseerde agrariërs gezocht die willen meedoen en bereid zijn een proefperceel aan te leggen. In totaal worden in drie provincies vijftien proefpercelen aangelegd, waarvan vijf in Utrecht, vijf in Noord-Holland en vijf in Zuid-Holland.