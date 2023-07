Na bijna een halve eeuw stopt eigenaar Het Gouden Hert: 'Geen toekomst meer voor kleine apotheek'

Achter de toonbank, waar de schappen steeds leger beginnen te raken, leidt een steile en smalle trap naar het werkkamertje van apotheker De Wiljes. Het is mooi geweest: hij gaat met pensioen. Het bureau is netjes geordend: de administratie is weggestoken in een documentenbak, de laatjes onderverdeeld in de taken die al afgestreept zijn en de taken waar de apotheker nog iets mee moet. In het midden zijn pc, daar kan De Wiljes niet meer zonder. "Vroeger gebruikten we typemachines en plakten we de etiketjes eigenhandig op het recept. De bestellingen gingen op fingerspitzengefühl, hoeveel we dachten nodig te hebben. Dat is nu allemaal geautomatiseerd."