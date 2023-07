'Barbenheimer' zorgt voor topzomer bij Utrechtse bioscopen: 'Normaal gesproken rustigste tijd'

Zodra het weer tegenvalt, is het in de bioscoop drukker zegt Reulen. "Gister was het de hele dag regenachtig en hadden we het hoogste aantal bezoekers ooit: 555 mensen verspreid over de hele dag. Het verschilt per dag, vandaag is het zonniger en bij ons rustiger. Kort samengevat zorgen het tegenvallende zomerweer, de vakantieperiode en goede titels ervoor dat mensen vaker in onze filmzaal zitten."