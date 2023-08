'Het huis van mijn opa en oma in Hoograven is nu een buurtkamer, maar dat was het eigenlijk al'

Al toen hij de 80 ruimschoots was gepasseerd kreeg ik nog appjes van vrienden: ze waren opa weer eens tegengekomen, aan het bier op een terras in de stad. De auto parkeerde hij waar er maar ruimte was – hij had die invalidenparkeerkaart toch niet voor niets? Of hij reed naar de Blauwe Kamer in Rhenen, de fruitteler in Cothen of stond gewoon zomaar – ineens – bij een van de kleinkinderen op de stoep. Als-ie echt baldadig was reed hij nog een stuk door, naar Duitsland, om een schnitzel eten.