Vreeswijk viert zaterdag de 650ste verjaardag van de Oude Sluis

Vroeger had de sluis één kolk, houten wanden en twee houten heftorens met een schot erin. De sluis was van groot belang voor de stad Utrecht, die ook tot 1995 eigenaar was van de Oude Sluis. "Er gingen veel schepen met handelswaar doorheen", vertelt Valkenet. "Deze sluis was via cruciaal voor de verbinding via de Rijn naar Duitsland."