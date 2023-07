De Parade in Utrecht is begonnen: 'Ik denk dat het in één keer losbarst'

Utrecht - Het 'enige rondreizende theaterfestival ter wereld' dat elk jaar door het land toert is weer neergestreken in Utrecht. Meerdere voorstellingen zijn al uitverkocht en het is zelfs droog op de vertrouwde locatie in het Moreelsepark. Vanavond om 18:00 uur is de aftrap van de Parade, en de organisatie heeft er zin in. "Ik denk dat het zo in één keer losbarst."