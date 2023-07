Stroomstoring bij 1576 huishoudens in Bilthoven verholpen

Bilthoven - UPDATE: De stroomstoring waar 1576 huishoudens vanaf 17:05 uur last van hebben gehad, is verholpen. Dat meldt energieleverancier Stedin. Het ging om woningen in postcodegebied 3721. Om 18.40 uur hadden alle 1.576 klanten weer stroom. De oorzaak was een defecte kabel.