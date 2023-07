Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk wil geen lijsttrekker worden voor CDA

Ze heeft er heel even over nagedacht, maar wil graag haar verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er te doen staat in de provincie. Ze was er daarom al snel uit dat ze niet naar Den Haag wil, zegt ze in het programma. "Ik ben nu een half jaar gedeputeerde in de provincie Utrecht en er is net een coalitieakkoord gesloten. Er liggen grote uitdagingen in de provincie, ik denk aan het landelijk gebied waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Daar wil ik graag voor gaan." Ze wil ook geen Kamerlid voor de christendemocraten worden. Mirjam Sterk was Kamerlid van 2002 tot 2012.