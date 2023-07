Vrouw (75) uit Woudenberg overleden door ongeval in Barneveld

Woudenberg - Een 75-jarige vrouw uit Woudenberg is gisteravond in Barneveld door een verkeersongeval om het leven gekomen. Ze kwam met haar auto op de Scherpenzeelseweg (N802) in botsing met een andere auto. De politie heeft de twee inzittenden daarvan aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 28-jarige man uit Renswoude.