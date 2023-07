'Helft geneeskundestudies denkt aan afschaffen cum laude'

Utrecht - De helft van de geneeskundeopleidingen in ons land denkt erover om geen cum laudes meer uit te delen, of zijn daar zelfs al mee gestopt. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs alle UMC's in Nederland, waaronder UMC Utrecht. Het uitdelen van een beperkt aantal cum laudes zou de onderlinge concurrentiestrijd tussen studenten verder aanwakkeren, is de gedachte.