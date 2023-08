Utrechts drugsverbod tegen verslaafdenoverlast gaat vandaag in, gaat dit wel helpen?

Via Stichting Goud reageerde eerder ook een voormalig gebruiker óp het Lucasbolwerk bij RTV Utrecht. "Ik maak mij meer dan grote zorgen over het voornemen van een verbod op harddrugs. Ik voel mij totaal niet gezien of gehoord in de hele discussie. Zowel de veldwerkers als de gemeente hebben ons nooit aangesproken of gevraagd wat wij nodig hebben om te kunnen overleven. Voor ons is de bank (op het Lucasbolwerk, red.) de enige plek in de stad waar we terecht kunnen. Veel van ons zijn al tientallen jaren verslaafd en komen daar ook nooit meer van af. We zijn als het ware een slaaf van onze verslaving en alles wat daarbij hoort. Het enige wat we van de stad vragen, is een plek, een bank in de stad waar we kunnen gebruiken en elkaar kunnen ontmoeten."