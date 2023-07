Actiegroep wil hertelling van handtekeningen voor Utrechts referendum windmolens

Er waren in de eerste ronde minimaal duizend geldige handtekeningen nodig om een raadgevend referendum mogelijk te maken. Bij het Centraal Stembureau kwamen in totaal 1989 handtekeningen binnen, maar 999 daarvan werden ongeldig verklaard. Veel verzoeken waren volgens het stembureau niet compleet ingevuld of waren afkomstig van personen die niet in Utrecht wonen. Zo kwamen de initiatiefnemers tien geldige handtekeningen tekort.