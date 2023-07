Universiteit Utrecht strenger voor samenwerking fossiele industrie, vraag is of studenten dat vergaand genoeg vinden

Bij de UU wordt straks ook beoordeeld of samenwerking met een fossiele partner voor een project "noodzakelijk is, of dat een meer duurzame partner ook mogelijk is". De universiteit publiceerde eerder al een lijst van lopende projecten waarin wordt samengewerkt met bedrijven die actief zijn op het gebied van fossiele brandstoffen. Die lijst bleef echter incompleet, want van diverse projecten kon de UU de inhoud en de bedragen niet delen omdat dat zo was overeengekomen met de bewuste bedrijven.