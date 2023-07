Geneeskundestudent Pim ziet graag dat cum laude wordt afgeschaft: 'Veel druk voor die ene goede baan'

Cum laude?

Cum laude betekent dat je afstudeert met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger. Per studie kan dat verschillen. Zo is bij de ene studie een 8 voldoende voor cum laude en bij de ander moet het gemiddelde eindcijfer minstens 8,25 zijn. De letterlijke betekenis van cum laude is dat je als student 'met lof' bent afgestudeerd. Een onderwijsinstelling kan overigens nog meer regels opstellen, bijvoorbeeld dat je alle tentamens en toetsen in één keer gehaald moet hebben.

Naast cum laude bestaat ook nog magna cum laude. Dan heeft de student een gemiddelde van 8,5 gehaald. En de hoogste onderscheiding bij opleidingen is summa cum laude. Dat is als een student een gemiddelde van 9 of hoger heeft gehaald.