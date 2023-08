Annemarijn doet mee aan Wereldspelen voor Kleine Mensen: 'Wij zijn geen attractie'

Dat is in het dagelijkse leven niet altijd het geval. "Ik word vaak aangestaard en dat blijft confronterend. ‘Die ene jongen keek jou echt aan alsof je een of ander exotisch dier was', zei mijn huisgenoot een keer toen we een festival bezochten. Uiteraard probeer ik me er niks van aan te trekken, maar het feit dat ik er bij stil sta, voelt al aan als een inbreuk in mijn vrije doen en laten. Wij zijn geen attractie, wij zijn ook mensen.”