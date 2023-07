St. Antonius Ziekenhuis vraagt familieleden te helpen om werkdruk tegen te gaan

De werkdruk is hoger dan toen de verpleegkundige begon bij het ziekenhuis. "We doen ook meer. Vroeger opereerde je niet meer op een bepaalde leeftijd. Dat is nu anders. De patiënt wordt complexer door de hogere leeftijd maar de opnameduur wordt steeds korter. Dus we moeten meer zorg geven in kortere tijd", vertelt ze. Daarnaast komt de ene patiënt alweer binnen als de ander net is ontslagen. En de verwachting is dat door de vergrijzing de zorgvraag alleen maar gaat toenemen. Daarom wil het ziekenhuis nu alvast investeren in een oplossing voor de lange termijn aangezien de zoektocht naar nieuw personeel lastig is.