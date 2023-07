St. Antoniusziekenhuis vraagt familieleden te helpen om werkdruk tegen te gaan

Van Duijn benadrukt direct dat het niet verplicht is te helpen op het moment dat een naaste in het ziekenhuis beland. Maar in de afgelopen zestien jaar in het St. Antonius hebben familieleden meer dan eens zelf gevraagd of ze iets konden doen. "Misschien heb je zelf weleens aan een bed gezeten van iemand die je liefhebt en gedacht 'kon ik maar wat doen, ik voel me zo machteloos". Je hebt geen diploma nodig om een bed te verschonen en het geeft de verpleegkundigen extra tijd om andere werkzaamheden te doen.