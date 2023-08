Traumachirurgen: 'Ouderen moeten op e-bikeles voor ze (met helm) de weg op gaan'

De traumachirurgen hebben ook een oplossing. Ouderen moeten op e-bikeles. Daar kunnen ze leren veilig op- en afstappen en ervaren hoe snel een e-bike kan gaan. En de NVT droeg in april nog een oplossing aan, maar of iedereen daar zin in heeft, is de vraag. "VeiligheidNL laat zien dat het dragen van een fietshelm het risico op hoofdletsel met 62 procent kan verlagen. De politiek is aan zet."