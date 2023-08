Zes gemeentes willen problemen in het leerlingenvervoer samen aanpakken

Met name kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, zijn vaak afhankelijk van leerlingenvervoer om daar te komen. Maar door onder meer personeelstekorten lukt dat vaak niet. Dat leidde vorig jaar zelfs tot een debat in de Tweede Kamer. Lobke Vlaming van belangenvereniging Ouders & Onderwijs vertelde daar toen over het probleem. Door personeelstekorten moeten chauffeurs meerdere routes achter elkaar rijden. Daardoor worden leerlingen later opgehaald en zitten ze langer in de taxi. "Verwaarlozing" van toch al kwetsbare kinderen noemde Vlaming dat.