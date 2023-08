Universiteit Utrecht herdenkt overleden rector magnificus Hans van Ginkel (83): 'Verdrietig, maar dankbaar'

Van Ginkel werd in 1940 geboren op Sumatra en bracht de eerste jaren van zijn leven door in een Japans gevangenenkamp. Na de oorlog keerde zijn familie terug naar Nederland. Daar ging hij naar de HBS en schreef hij zich als student in bij het Geografisch Instituut. Dat leidde eind jaren 60 tot een baan bij de Universiteit Utrecht. Hij was daar om te promoveren, maar gaf toen nog vooral les. "De studenten waren daar niet rouwig om, Van Ginkel was een uitstekende en geliefde docent", aldus de universiteit in een In Memoriam.