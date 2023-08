De Parade week 2: literaire dansmoves van de boyband

Martin is een bekende Nederlander geworden sinds hij vorig jaar meedeed aan De Slimste Mens én won. Hoe kijk je daarop terug eigenlijk? "Om de slimste mens te winnen moet je heel veel geleerd hebben en al die tijd op internet en in de bibliotheek zitten, daar kom je heel veel willekeurige dingen te weten. Schrijvers zijn ook vaak mensen die heel specifiek heel diep in onderwerpen duiken omdat ze dan bijvoorbeeld een verhaal willen schrijven over een druiventeler en dan alles lezen over een druiventeler. Een aantal van die kleine obsessies die ik dan als schrijver heb kwamen toevallig terug in de vragen bij De Slimste en dat heeft wel geholpen."