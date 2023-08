Regenachtige maand na droogterecord, wat doet dat met de natuur?

Wie in ieder geval wél blij is met al die nattigheid, is hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht. "We staan er al met al beter voor dan ik in april had verwacht", zegt hij. En toen moest het ergste nog komen, want tussen 13 mei en 20 juni was het 39 dagen achter elkaar droog. Een record: niet eerder viel er zo lang geen regen.