Harm Jan reed de auto van zijn vrouw op haar verjaardag in de gracht bij Paleis Soestdijk

Hoe zijn auto in de gracht rondom Paleis Soestdijk belandde? Luth weet het enkele uren na het ongeluk nog steeds niet. "Die auto gleed gewoon door, zo de Praamgracht in. Ik reed ook niet te hard. Ik ben denk ik gewoon geslipt en zo de helling afgegleden." Eenmaal in het water besloot hij 112 te bellen. "Ik had wel in de gaten dat ik boven waterniveau zat, dus ik kon niet verdrinken, maar toen ik de hulpdiensten belde, ben ik toch maar even naar de achterbank gegaan." Agenten die op de oproep afkwamen, hebben hem uiteindelijk via de achterklep uit het water gehaald.