Raadselachtige storing leidt tot zeker honderden dode vissen in Utrecht en De Bilt

De Stichtse Rijnlanden onderzoekt de oorzaak van de storing. Normaal geeft het systeem een melding als er een probleem is, maar omdat alles op zwart ging, was dit nu niet het geval. "Het gebeurt zelden of nooit dat het hele besturingssysteem uitvalt. Het is voor ons nog een raadsel, maar we doen er alles aan om de onderste steen boven te krijgen. Het is heel belangrijk om te achterhalen welke gebeurtenissen hiertoe hebben geleid. Daarnaast onderzoeken we nog wat de gevolgen zijn voor het oppervlaktewater", laat een woordvoerder weten. "Een voordeel is dat het de afgelopen tijd veel geregend heeft. Het water is daardoor verdund en stroomt sneller weg."