Student (22) verdacht van meerdere verkrachtingen in Utrecht

Van Z. wordt onder meer verdacht van drie verkrachtingen van verschillende slachtoffers van inmiddels 19, 20 en 21 jaar. In twee gevallen waren de vrouwen onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen. De verdachte zegt dat hij overtuigd was dat de vrouwen het zelf ook wilden. "Ik lees dat ik over grenzen ben gegaan, dan spijt me dat. Dat is echt niet leuk om over jezelf te lezen."