Ellie (36) uit Nieuwegein wacht al half jaar op goedkeuring nieuwe rolstoel en is niet de enige

Bij dit verhaal is de tijdlijn van belang. Ellie verhuisde in maart vanuit Groningen naar Nieuwegein, maar deed bij die laatste gemeente al in januari een wmo-aanvraag voor een nieuwe rolstoel. "Om zeker te zijn", vertelt ze. Veel zin had het niet, want eind juli had ze nog steeds niets terug gehoord. En dat terwijl de maximale termijn voor een wmo-aanvraag acht weken is.