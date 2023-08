Utrechts restaurant Aphrodite stopt na jarenlange ellende: 'Ik heb echt alles geprobeerd'

Utrecht - Een reeks overvallen in haar eigen zaak. Nog meer overvallen bij de buren en overlast in het winkelcentrum waarin haar restaurant gevestigd zit. Shamida Smulders, de eigenaresse van het Griekse restaurant Aphrodite in de Utrechtse wijk Lunetten, voelt zich in de steek gelaten door gemeente. Ze vindt het winkelcentrum zo onveilig dat ze de deuren van haar zaak per direct heeft gesloten.