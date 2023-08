Oproep aan tuinbezitters: haal hooikoortsplant alsemambrosia weg

Wie de plant uit zijn tuin haalt moet handschoenen aan doen, want de alsemambrosia kan ook huidklachten veroorzaken. Als de plant al bloeit is het tevens aan te raden een mondkapje en een veiligheidsbril te dragen, zegt de NVWA. Uitgetrokken planten moeten met het restafval weggegooid worden en mogen niet in de gft-bak. Op de site van FLORON is informatie te vinden over het herkennen van echte alsemambrosia.