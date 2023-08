Oplichting via Marktplaats: twee jongens aangehouden na mislukte ruiltruc

De gewaarschuwde politie beschikte over een bruikbaar signalement en zette de omgeving af met diverse eenheden. Een agent met diensthond zag de beide verdachten van 14 en 16 jaar uit Maarsbergen even later lopen op de Anne de Vrieslaan. In eerste instantie leek het erop dat ze opnieuw wilden vluchten, maar na een waarschuwing dat dan de hond zou worden ingezet, blijven de twee staan en konden zeworden aangehouden.