Gemeente waarschuwt voor menstruatie-oplichters in Driebergen

De gemeente heeft daarom besloten om actief te waarschuwen voor jongeren die met een smoes langs de deuren gaan in Driebergen. Het zou gaan om collectanten die zeggen geld in te zamelen om maandverband en tampons te kopen voor vrouwen die last hebben van menstruatie-armoede. Alleen is bij de gemeente niks bekend over een vergunning voor deze goede doelen-actie. En dus bestaat het vermoeden dat het om oplichters gaat.