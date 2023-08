Campingbezoekers zien het ondanks de regen zonnig in: 'We hopen de playbackshow buiten te houden'

Utrecht - Regen, regen, regen en dat middenin de zomer. Volgens Reinier van den Berg van Buienradar is het momenteel misschien wel de natste week van de zomer met volgens de meteoroloog 'indrukwekkende hoeveelheden' regen. Bepaald geen weer om in een tent op de camping te staan. En toch blijkt na een rondje lopen over het terrein van camping Het Grote Bos in Doorn dat het humeur van de meeste bezoekers zonnig blijft. "Het is wat het is en als het droog is gaan we naar buiten."