Vleermuisuitspraak in zaak provincie Utrecht heeft gevolgen verduurzamen woningen, maar er is hoop

Utrecht - Isolatiebedrijven en huiseigenaren moeten ervoor zorgen dat er geen vleermuizen in de spouwmuren zitten die ze gaan isoleren. En even met een beweegbare camera kijken, is dan niet voldoende. Dat is de uitspraak van de Raad van State in een zaak tussen isolatiebedrijf IsoSun en de provincie Utrecht. De vrees bestaat dat door de uitspraak minder woningen verduurzaamd worden omdat huiseigenaren eerst een lang en duur vleermuizenonderzoek moeten uitvoeren.