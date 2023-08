Sneijder niet langer persona non grata boven de N201

Tijdens een gesprek met de supporters heeft Sneijder nu aangegeven dat hij "in het verleden dingen heeft gedaan die niet handig waren", melden zowel de oud-voetballer als de Ajax-supporters. "Hij heeft zijn excuses gemaakt. Ook wij hebben onze frustratie geuit. We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen en ons in het supportershome te woord te staan", aldus de F-side. "Voor vele Ajacieden is Wesley een icoon van onze club, we hebben voor hem in de hekken gehangen. Voor ons is de kou uit de lucht. Alles wat er is gebeurd sluiten we hiermee af. Welkom thuis Wesley."