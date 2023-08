De zorgverzekeraar van Helen wees hersteloperatie na borstamputatie af

Sliggers heeft het idee dat zorgverzekeraars de operatie als een cosmetische ingreep beschouwen en dat is het niet volgens haar. "In mijn geval gaat het erom dat ik van mijn pijnklachten af wil. Dat het er dan mooier uitziet, is mooi meegenomen. Maar de belangrijkste hoofdzaak is dat ik weer normaal in het leven kan functioneren. Het feit dat er over mij wordt geoordeeld zonder dat ze met mij gesproken hebben, vind ik het allerergste."