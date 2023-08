Minderjarige jongen opgepakt voor overvallen op supermarkt in Lunetten

Op vrijdagavond 14 juli liep een jonge man in een zwarte hoodie en donkere trainingsbroek naar binnen bij de supermarkt op de Hondsrug in Lunetten. Daar trok hij een mes en bedreigde hij het personeel achter de servicebalie. Vervolgens deed de jongen een greep in de kassa en ging hij ervandoor. Drie dagen later keerde de overvaller terug om nog een keer toe te slaan.