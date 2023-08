CBS: levenskwaliteit in de provincie Utrecht hoog

Het CBS spreekt in het onderzoek van brede welvaart, een term die wordt gebruikt om de kwaliteit van leven te meten. Dat bestaat uit meer dan alleen inkomen of andere economische factoren. De 34 beoordelingspunten zijn verdeeld over meerdere thema’s als welzijn, milieu en materiële welvaart. De provincie Utrecht scoort hoog op de brede welvaart 'hier en nu'. Binnen deze categorie vallen bijvoorbeeld de tevredenheid met het leven, contact met familie, vrienden of buren, vertrouwen in instituties en de afstand tot voorzieningen en natuurgebieden.