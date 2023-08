Weer tijgermug gevonden bij autobandenbedrijf Montfoort: 'Mug houdt zich niet aan landsgrenzen'

Daarnaast wordt er direct ingegrepen als er toch een tijgermug tussendoor glipt. De NVWA komt dan ter plaatse en zorgt ervoor dat de mug direct wordt uitgeroeid. Maar ondanks deze maatregelen, blijkt het toch lastig om de tijgermug buiten de deur te houden. Dat komt volgens Kargro-directeur Geldens onder meer doordat de tijgermug zich ook binnen Europa kan verspreiden. "De bestrijding van de tijgermug door het NVWA is in Nederland al jarenlang effectief, aangezien de tijgermug zich nog niet in Nederland heeft gevestigd. In andere Europese landen is dat wel het geval, de tijgermug vestigt zich niet alleen meer in zuidelijke landen." Geldens denkt dat het zou helpen als omringende landen ook strikter toezien op het naleven van regels die de bestrijding van de invasieve mug tegenhoudt. "We doen echt wat we kunnen. Maar dat werkt alleen voor ons hier in Montfoort, niet voor heel Europa. Zo'n mug houdt zich natuurlijk niet aan de landsgrenzen", aldus Geldens.