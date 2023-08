Regen vervelend? Bij deze Mijdrechtse groothandel zijn ze juist blij met een flinke bui

Daarbij is er meer keuze dan alleen een zwarte, groene of gele paraplu, legt Valkhoff uit. "Het is inmiddels zoveel breder dan een lapje stof om je te beschermen tegen de regen." Zo is ook in de parapluwereld design een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Om dat te illustreren laat hij een nieuw model zien, de all square. Zoals de naam al verraad, is alles aan die paraplu vierkant: van het handvat en de stok tot de baleinen en het doek. "Het oog wil ook wat."