Maatregelen Winkelcentrum Lunetten hebben positief effect: 'Het is rustiger nu'

Volgens de wijkagent, Ron Wesselo, zijn de overvallen van afgelopen tijd geen trend. "Ik heb in meerdere wijken in Utrecht gewerkt, in het centrum maar ook in Oog in Al. Ik ervaar Lunetten gewoon als een wijk in de stad. Iedere wijk heeft zijn eigen problematiek en uitdagingen." De wijkagent noemt Lunetten en 'heel sociale wijk': "De meldingsbereidheid is heel hoog en dat is voor de politie heel fijn. De mensen zijn betrokken bij wat er in de wijk gebeurt."