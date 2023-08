Zeist wil de komende jaren 300 Oekraïners opvangen op recreatiepark

Recreatiepark Dijnselburg is voor de helft eigendom van de gemeente en de andere helft is eigendom van projectontwikkelaar Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD). De grond van de gemeente is nu nog onbebouwd. Op de grond van BPD staan ruim honderd chalets, drie woningen en enkele bijgebouwen. In samenspraak met de eigenaar en exploitant van het recreatiepark, Achterberg Groep, zijn er afspraken gemaakt over de driejarige opvang van Oekraïense vluchtelingen. BPD is bereid om het opstalrecht met de exploitant met drie jaar te verlengen op voorwaarde dat er een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar flexwoningen op deze locatie.