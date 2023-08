Dadergerichte aanpak en digitale meldplicht: KNVB wil van stadions weer plek voor iedereen maken

Naast de club, voetbalbond en supporters is ook de gemeente Utrecht nauw betrokken bij de samenwerking. Waar Utrecht overlastgevers in het stadion aan wil pakken, ligt die verantwoordelijkheid buiten het stadion voornamelijk bij de burgemeester en de driehoek. Ook de gemeente laat weten zich daarbij zoveel mogelijk te willen richten op de daders, in plaats van het collectief. "We pakken hierbij zo veel mogelijk de individuele overlastgevers aan, zodat we onschuldige supporters niet straffen", vertelt een woordvoerder.