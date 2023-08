16 uur vergaderen en te weinig tijd om dossiers te lezen: Utrechtse raadsleden klagen over werkdruk

Utrecht - 16 uur vergaderen over meer dan 40 onderwerpen. En dan is nog steeds niet alles besproken wat zou moeten. Utrechtse raadsleden klagen dat de vergaderagenda te vol zit en dat er te weinig tijd is om goed te discussiëren over al die onderwerpen waar de raad over gaat. Het democratisch proces komt erdoor in het geding. Raadsleden werken zich over de kop om alle debatten, schriftelijke vragen, moties en raadsinformatiebijeenkomsten bij te benen.