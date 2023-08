Collectanten menstruatie-armoede in Driebergen weigerden tampons: moest per se geld zijn

Diana Dekker van CBF legt uit hoe mensen zo kunnen controleren of een collectant van een erkend goed doel is. "Stel ze zeggen 'ik ben van Jantje Beton'. Dat is een erkend goed doel. Maar Jantje Beton heeft één week waarin ze collecteren. Dan kan je dus op de website van CBF controleren of dat de goede week is. Er zijn 26 organisaties die landelijk collecteren. En die hebben vaste weken."