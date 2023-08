Utrechtse Syriëgangster veroordeeld tot 1,5 jaar cel

Het Openbaar Ministerie had vorige maand een gevangenisstraf van drieënhalf jaar geëist waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank sprak haar echter vrij van deelname aan IS. "Het enkel voeren van een gemeenschappelijke huishouding is onvoldoende om deelneming aan IS aan te nemen", aldus de rechtbank in het vonnis. Verder is niet gebleken wat haar rol was. "Er zijn geen bewijzen dat ze overtuigd was van het gedachtegoed van IS en ook heeft ze geen activiteiten verricht die rechtstreeks verband houden met de doelen van IS."