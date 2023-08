Dramatische kersenoogst door slecht weer

"2023 is een van de slechtste jaren sinds tijden", zegt Johan Zonneveld van branche-adviesbureau Fruitconsult over de kersenoogst. Regionaal zijn er kleine verschillen. "Maar in de Betuwe, waar de meeste kersentelers zitten, zijn de oogsten 50 tot 60 procent lager." Kersenteler Erik Vernooij van De Kersenhut uit Cothen, met 16 hectare kersenbomen, ziet dat ook. "Mijn vader zit 45 jaar in het vak en heeft dit niet eerder meegemaakt."