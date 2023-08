Amersfoorste ijsbeer krijgt nachtelijk plasverbod: 'Het was zo hard, dat hij bewoners wakker maakte'

Grappig beeld, maar wél serieuze boodschap

Er wordt om het beeld gelachen, maar serieus is het idee erachter zeker. Florentijn Hofman, de kunstenaar die beroemd werd om zijn gigantische badeenden, maakte het werk voor museum Flehite met klimaatverandering in gedachten. Museumdirecteur Paul legt het uit: "Dit beeld vertelt in een notendop waar het in onze wereld over gaat. Over ijskappen die smelten, een natuur die lijdt, ijsberen wiens leefomgeving steeds kleiner worden."

Dat de beer om de zoveel tijd begint te plassen, past daar dan ook bij. "Deze ijsbeer heeft ervoor gekozen om zijn ongenoegen even goed te laten zien. Daarom plast hij bij ons zo hard in de gracht. Net zo hufterig als wij soms met de natuur omgaan."