Na een zee van cd's legt kunstenaar Pet nu gigantisch schilderij van lp's op heuvel in Utrechtse Griftpark

Van den Luijtgaarden schat dat hij al zo'n 15.000 á 20.000 lp's heeft verzameld, die hij van tweedehandswinkels kreeg. Nu de rest nog. Daarvoor vraagt hij mensen om hulp. Wie er nog een paar (duizend) heeft liggen kan ze inleveren op de Ravellaan in Utrecht. Twijfels of het gaat lukken, heeft de kunstenaar niet. "Ik ben wel wat gewend. Toen we het vorig jaar met cd's deden hadden we er bijna 100.000 nodig, want die zijn veel kleiner."