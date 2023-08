Explosie bij woning in Nieuwegein: geen gewonden

De ontploffing vond plaats rond 03.30 uur aan de Postwagendrift. Er is vooral schade ontstaan aan de voordeur van de woning. Een fotograaf ter plaatse meldt dat er een elektriciteitskabel op straat lag waarmee het explosief vermoedelijk tot ontploffing is gebracht, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Over de aanleiding van de explosie is volgens de politie nog niets te zeggen.