Grasmat Galgenwaard klaar voor het nieuwe seizoen: 'Alles is vers'

Op termijn wordt er ook nog kunstgras toegevoegd, maar dat is nog niet gelukt. Dat kunstgras wordt in de mat genaaid met 'een soort grote naaimachine' maar dat kan pas over een paar weken. "Elke vierkante centimeter wordt er een kunstgrasvezel ingenaaid, die is 20 centimeter lang, gaat 18 centimeter de grond in en blijft 2 centimeter boven het maaiveld staan. Dat is puur om de afwatering te verbeteren, want via de plastic vezel loop het water makkelijker naar beneden en je krijgt een veel compacter wortelpakket. De wortels van het normale gras gaan om de kunstgrasvezel heen zitten, waardoor je een heel compacte massa in de toplaag krijgt." Probleem is alleen dat je na het innaaien een week het veld niet meer op kunt. Over een paar weken is daar pas ruimte voor.